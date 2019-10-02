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Mali'de ordu karargahlarına saldırı: Çok sayıda ölü var

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilden başka 25 askerin de öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu bildirildi.

  • AA
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Hükümetten yapılan açıklamada, önceki gece Boulkessi'de askeri kamp ve Mondoro'daki garnizona yapılan silahlı saldırılarda ölü sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, kaza kurşunuyla ölen 2 sivilden başka 25 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı, 60'a yakın askerin ise kaybolduğu ifade edildi.

Askerlerin karşılık vermesiyle 15 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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