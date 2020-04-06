İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,777
  • EURO
    7,3199
  • ALTIN
    357.277
  • BIST100
    91413.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mali'de orduya saldırı: Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Dünya

Mali'de orduya saldırı: Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde teröristlerin orduya yönelik saldırısında 22 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:42
ABONE OL

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah Gao bölgesindeki Bamba askeri kampına El Kaide bağlantılı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 22 asker hayatını kaybederken, yüksek miktarda askeri mühimmat zarar gördü.

Ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Evlat nöbeti 215'inci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.