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Dünya

Mali'de silahlı kişiler BM binasını bastı! Çok sayıda yaralı var

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya düzenlenen saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
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Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya saldırı düzenlendi. Saldırı, Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bulunan Douentza kasabasındaki BM binasına düzenlendi. Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olive Salgado, saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Salgado, "MINUSMA şefi saldırıyı şiddetle kınadı ve yaralıların tedavisi için tüm önlemlerin alınmasını emretti" dedi. Birleşmiş Milletler'in Mali'de 2013 yılından bu yana 14 binden fazla barış gücü bulunuyor.

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