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Dünya

Mali'de terör saldırısı: 12 asker öldü

Mali'de teröristler askerlere 2 ayrı saldırı düzenledi. Yaşanan çatışmalarda 12 asker öldü.

AA13 Ekim 2020 Salı 17:45 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:45
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Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan açıklamaya göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece ordu birlikleri, Burkina Faso sınırındaki Mopti kentinde saldırıya uğradı ve 9 kayıp verdi.

Bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerin bu sabah uğradığı saldırıda da 3 asker yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı.

Askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 9 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti yakınlarında da 27 Ağustos'ta radikal unsurların kurduğu pusuda, 4 asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.

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