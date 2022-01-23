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Dünya

Mali'deki askeri üsse düzenlenen saldırıda bir Fransız askeri öldü

Mali'nin Gao bölgesindeki askeri üsse düzenlenen havan saldırısında bir Fransız asker hayatını kaybetti, 9 Fransız asker yaralandı.

AA23 Ocak 2022 Pazar 16:09 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 16:11
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Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Gao bölgesinde Barkhane Operasyonu'na ait askeri üsse dün öğleden sonra düzenlenen havan saldırısında Fransız askeri Alexandre Martin'in yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Macron, Fransa'nın misyonunu yerine getirirken ölen askeri saygıyla andığını aktarırken, ülkesinin Sahel bölgesinde kararlı şekilde terörle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırıda ağır yaralanan Martin'in hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda 9 Fransız askerinin de hafif yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırıyı düzenleyen "teröristleri" bulmak ve etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Sahel bölgesinde 2013'ten bu yana ölen Fransız asker sayısı 53'e yükseldi.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı.

Paris yönetimi, 2023'e kadar Barkhane Operasyonu'nda görevli askeri sayısını 2 bin 500 ila 3 bine indirmeyi planlıyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Batı Afrika'da terörle mücadele etmenin yolunu bulmak istediklerini belirtmişti.

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