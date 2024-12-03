İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7538
  • EURO
    36,5837
  • ALTIN
    2950.17
  • BIST100
    9872.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Maliki: Filistin davası UCM için test

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf devletlerin sorumluluklarını hatırlatarak, 'Filistin davasını mahkeme için bir test davası olarak görüyoruz.' dedi.

AA3 Aralık 2024 Salı 11:10 - Güncelleme:
Maliki: Filistin davası UCM için test
ABONE OL

Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, UCM'nin 23. Roma Statüsü Taraf Devletler Toplantısı için geldiği Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, UCM'ye üye ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taraf ülkeler toplantısında ilk gün oturumunda konuşan El-Maliki, toplantı sonrasında AA muhabirine, Filistin konusunun Mahkemenin yargı sistemini test eden kritik bir dava niteliği taşıdığını söyledi.

El-Maliki, Mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek UCM ile işbirliğini sürdürmeyi istediklerini vurguladı.

- TUTUKLAMA EMİRLERİNİN UYGULANMASI

UCM'nin tutuklama emrinin uygulanmasında bazı üye devletlerin tereddütlü olduğunu belirten El-Maliki, "Mahkeme ya herkes için bir mahkeme olduğunu kanıtlayacak ya da sadece küresel güneyi cezalandıran seçici bir mahkeme olduğunu gösterecek." dedi.

Bazı üye devletlerin tutuklama emirlerini uygulamamak için bahaneler üretmeye çalıştığını anlatan El-Maliki, "Kendilerine UCM'nin kararlarına uymanın yükümlülükleri olduğunu hatırlattık." diye konuştu.

El-Maliki, UCM'ye taraf ülkelerin Mahkemeyle işbirliği yapma yükümlülüğünü hatırlatarak, "Taraf devletlerin uyması gereken sorumlulukları var. Buradaki konuşmamız, tüm taraflara bu sorumluluklarını hatırlatma ve harekete geçme çağrısıydı." ifadelerini kullandı.

- UCM'YE YÖNELİK TEHDİTLER

Tutuklama emirleri sebebiyle UCM ve çalışanlarına yönelik baskılara değinen El-Maliki, "Mahkemeye, hakimlere ve tutuklama kararlarını uygulayan tüm personele yönelik tehditlerin olduğunu gördük. Bu tutuklama kararları boşluktan çıkmadı. Savcılık Ofisi'nin kapsamlı soruşturmasının ve mahkemenin kararının sonucudur." dedi.

El-Maliki, Filistin soruşturması sebebiyle UCM'nin önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyerek, "Filistin meselesi mahkeme için bir sınavdır. Mahkeme harekete geçmez ve taraf devletler bu tutuklama kararı ve Filistin davasındaki yükümlülüklerine saygı göstermezse, bu sadece hukuksuzluğu değil, aynı zamanda pozisyonumuzu gözden geçirmemizi gerektiren boş bir yapının varlığını da kanıtlar." diye konuştu.

Taraf ülkeler Toplantısı marjında, tutuklama emirlerinin uygulanmasına yönelik özel bir program da düzenlediklerini anlatan El-Maliki, "Taraf Devletler Meclisi üyesi olarak orada bulunmak, Filistin'de yaşananların önemini vurgulamak ve bu yönde çalışmaya devam etmek istedik." diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.