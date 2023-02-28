Maliki: Yahudi yerleşimciler İsrail askerleri tarafından korunuyor

Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumuna katılmak üzere geldiği Cenevre'de, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Maliki, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Maliki, İsrail'in Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği, Filistinlilerin yurtlarından sürüldüğü "Büyük Felaket" Nekbe'nin 75. yılına girdiğini anımsatırken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla Nekbe'nin 15 Mayıs'ta BM'de anılacağını söyledi.

Bu yılın aynı zamanda İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin 56. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Maliki, İsrail'in 75 yıldır topraklarını işgal ettiği Filistin halkına karşı suç işlerken her türlü eleştiri ve yaptırımdan korunduğunu belirtti.

Maliki, BM sisteminin de çifte standart ve tutum içeren seçici davranışına son vermesi gerektiğini, BM içerisindeki birçok ülkenin bu şekilde düşündüğünü kaydetti.

İsrail'in kurulduğu günden bu yana başka ülkelerden, özellikle de Batı ülkelerinden, Yahudi göçmenleri Filistin topraklarına getirdiğini kaydeden Maliki, Filistinlilere karşı katliamlar yapıldığını ve 500'den fazla Filistin köyünün tamamen yok edildiğini ifade etti.

Maliki, "İsrail'de 1948'den beri gördüğümüz en kötü hükümetle karşı karşıyayız. Bu hükümet gerçekten en aşırılık yanlısı hükümettir. Sadece Filistinlilerin standartlarına göre değil, bazı batılı ülkelerin standartlarına göre de bu şekilde. İsrail'deki koalisyon hükümeti içerisinde, aynı İsrail sistemi tarafından daha önce mahkum edilen bakanlar bile var." ifadelerini kullandı.

- "Yahudi yerleşimciler, işgale önemli ve temel katkı sağlayan kişilerdir"

Bakan Maliki, AA muhabirinin, "İşgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik benzeri görülmemiş toplu saldırıları sürüyor. İsrail ordusu sadece bu olaylara müdahale etmemekle değil saldırı altındaki Filistinlilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle de eleştiriliyor. İsrail polisi sadece 8 kişinin gözaltına alındığını ve 6'sının ise serbest bırakıldığını açıkladı. Bu toplu saldırılarla ilgili son durum nedir?" seklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"İsrail ordusu her zaman Yahudi yerleşimciler tarafından işlenen bu tür suçlara koruma sağlayacak şekilde davranıyor. Yerleşimciler, tüm sistemin dışında gibi davranmıyorlar. Bence yerleşimciler, işgale önemli ve temel katkı sağlayan kişilerdir ve belirli bir misyonu yerine getirmek için görevlendiriliyorlar. Her zaman işgal altındaki Filistin topraklarındaki köylere saldırdıklarında İsrail askerleri tarafından korunuyorlar. İsrail askerleri onları korurken Filistinlilere de saldırıyor. Filistinliler kendi canlarını ve mallarını korumak için direndiğinde, İsrail ordusu Yahudi yerleşimcileri koruyarak Filistinlilere müdahale ediyor."

İsrail tarafından Yahudi yerleşimcilerin gözaltına alınmasının inandırıcı değil ve sadece göstermelik olduğunu dile getiren Maliki, gözaltına alınan yerleşimcilerin neredeyse tamamının kısa sürede tahliye edildiğini ve hiçbirinin adil bir şekilde yargılanarak ceza almayacağını söyledi.

Maliki, İsraillilerin, Filistinlilerin korkarak kendi topraklarını terk edeceğini umduğunu ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.