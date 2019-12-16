Ulusal basında çıkan haberlere göre, 2012’den bu yana Senegal’de sürgünde olan Toure, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Destekçileri ayrıca eski Cumhurbaşkanı'nın evinin etrafında toplandı.

Toure’nin Mali’de siyaset hayatına devam etmeyeceği belirtiliyor.

Amadou Toumani Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala darbeyle devrilmişti.