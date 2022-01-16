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Dünya

Mali'nin eski lideri Keita hayatını kaybetti

Mali'nin darbe ile görevinden istifa ettirilen 76 yaşındaki lideri İbrahim Boubacar Keita hayatını kaybetti.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 18:30 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:31
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Batı Afrika ülkesi Mali'de Ağustos 2020'de yapılan darbe ile görevinden istifa ettirilen 76 yaşındaki Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın başkent Bamako'da hayatını kaybettiği bildirildi. Keita'nın ölüm haberi ailesi tarafından doğrulanırken, bir aile üyesi "Başkan İbrahim Boubacar Keita bu sabah 09.00'da evinde öldü" dedi.

Mali'yi 2013'ten 2020'ye kadar yöneten Keita'nın ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Mali'deki darbe

Mali'de ordu, ülkedeki protestoların ardından 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbede Keita'yı alıkoymuş ve daha sonra görevinden istifa ettirmişti. Kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure tutuklanmış ve ülkede ikinci bir darbe yapılmıştı. Ardından darbelere öncülük eden Assimi Goita geçici devlet başkanı olmuştu.

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