14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2419
  • 6,0383
  • 222.285
  • 104.189
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mali'nin önce gelen Müslüman din adamlarından Adam Sakho, bıçaklandı

Malili İmam ve Alimler İslam Dayanışma Ligi Temsilcileri Müslüman din adamlarından Adam Sakho'nun bıçaklanmasının ardından yaptıkları açıklamada 'Din adamları son günlerde hedef haline geldi. Mali halkı din adamlarına sahip çıkmalı' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mali'nin önde gelen kanaat önderlerinden ve imamlarından Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare'nin bıçaklanarak öldürülmesinden sonra ikinci bir imamın daha bıçaklandığı bildirildi.

Malili İmam ve Alimler İslam Dayanışma Ligi Temsilcilerinden İmam Messa Mory Konate, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bamako'daki Hipodrom-2 Camisi imamlarından Vaiz Adam Sakho'nun dün sabah saat 10.00 civarında evinin önünde 6 genç tarafından bıçaklandığını söyledi.

İmam Konate, Vaiz Sakho'yu bıçaklayan gençlerden ikisinin marangoz olduğunu ve müşterileri olan bir iş adamının telefonunu çalmakla suçlandığını belirtti.

Gençlerle iş adamının tartışmasına denk gelen Sakho'nun tarafları sükunete davet edip gençlere "eğer telefonu almışlarsa sahibine geri vermeleri" nasihatinde bulunduğunu aktaran Konate, vaizin daha sonra olay yerinden ayrılarak evine geçtiğini ifade etti.

Konate, olaydan bir gün sonra Sakho'nun evinin önünde söz konusu gençlerin de aralarında bulunduğu 6 kişi tarafından saldırıya uğrayarak sırtından bıçakladığını anlattı.

DİN ADAMLARI HEDEFTE

Sakho'nun ülkede sevilen bir kişi olduğuna dikkati çeken Konate, "Din adamları son günlerde hedef haline geldi. Mali halkı din adamlarına sahip çıkmalı." dedi. Konate, 10 gün önce de Şeyh Yattabare'nin namaz çıkışında bıçaklanarak öldürüldüğünü anımsattı.

Sakho'ya ait olduğu söylenen yerel Bambara dilindeki ses kaydını AA muhabiriyle paylaşan Konate, Fransızcaya tercüme ettiği kayıtta Vaizin "Kısa süre önce birkaç defa kimliği belirsiz kişilerce telefonda ölümle tehdit edildim." dediğini aktardı.

Konate, bıçaklanmanın hemen ardından başkentteki Mali Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İmam Sakho'nun akşam saatlerinde taburcu edildiğini kaydetti.

Faillerden bazılarının polis tarafından yakalandığını belirten Konate, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

ASILSIZ HABER İDDİASI

Öte yandan maliweb.net internet sitesinde yer alan habere göre, sosyal medyada dolaşan ve bir imamın bıçaklandığına ilişkin haberin asılsız olduğu ileri sürüldü.

19 Ocak'ta ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdul Aziz Yattabare, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren genç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Yattabare'nin geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiği belirtiliyor.

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da dev operasyon: Yüzlerce kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon: Yüzlerce kilo eroin ele geçirildi

Yeni Kral Sultan Abdullah görevine başladı

Yeni Kral Sultan Abdullah görevine başladı

"Memleket işi gönül işi"

'Memleket işi gönül işi'

Düşmanlığı muhaliflik sanıyorlar

Düşmanlığı muhaliflik sanıyorlar

2 yıl önce kapatılmıştı: Uçuşlar yeniden başladı

2 yıl önce kapatılmıştı: Uçuşlar yeniden başladı

Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Tanrı istedi

Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Tanrı istedi

FETÖ'cüden tuhaf savunma: Üssü korumak için uçurdum

FETÖ'cüden tuhaf savunma: Üssü korumak için uçurdum

Trump tehdit etti! Birlerce kişi ülkeden kaçıyor

Trump tehdit etti! Birlerce kişi ülkeden kaçıyor
 

POPÜLER HABERLER

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA