Mali'nin önce gelen Müslüman din adamlarından Adam Sakho, bıçaklandı

Mali'nin önde gelen kanaat önderlerinden ve imamlarından Şeyh Abdoulaye Aziz Yattabare'nin bıçaklanarak öldürülmesinden sonra ikinci bir imamın daha bıçaklandığı bildirildi.

Malili İmam ve Alimler İslam Dayanışma Ligi Temsilcilerinden İmam Messa Mory Konate, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bamako'daki Hipodrom-2 Camisi imamlarından Vaiz Adam Sakho'nun dün sabah saat 10.00 civarında evinin önünde 6 genç tarafından bıçaklandığını söyledi.

İmam Konate, Vaiz Sakho'yu bıçaklayan gençlerden ikisinin marangoz olduğunu ve müşterileri olan bir iş adamının telefonunu çalmakla suçlandığını belirtti.

Gençlerle iş adamının tartışmasına denk gelen Sakho'nun tarafları sükunete davet edip gençlere "eğer telefonu almışlarsa sahibine geri vermeleri" nasihatinde bulunduğunu aktaran Konate, vaizin daha sonra olay yerinden ayrılarak evine geçtiğini ifade etti.

Konate, olaydan bir gün sonra Sakho'nun evinin önünde söz konusu gençlerin de aralarında bulunduğu 6 kişi tarafından saldırıya uğrayarak sırtından bıçakladığını anlattı.

DİN ADAMLARI HEDEFTE

Sakho'nun ülkede sevilen bir kişi olduğuna dikkati çeken Konate, "Din adamları son günlerde hedef haline geldi. Mali halkı din adamlarına sahip çıkmalı." dedi. Konate, 10 gün önce de Şeyh Yattabare'nin namaz çıkışında bıçaklanarak öldürüldüğünü anımsattı.

Sakho'ya ait olduğu söylenen yerel Bambara dilindeki ses kaydını AA muhabiriyle paylaşan Konate, Fransızcaya tercüme ettiği kayıtta Vaizin "Kısa süre önce birkaç defa kimliği belirsiz kişilerce telefonda ölümle tehdit edildim." dediğini aktardı.

Konate, bıçaklanmanın hemen ardından başkentteki Mali Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İmam Sakho'nun akşam saatlerinde taburcu edildiğini kaydetti.

Faillerden bazılarının polis tarafından yakalandığını belirten Konate, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

ASILSIZ HABER İDDİASI

Öte yandan maliweb.net internet sitesinde yer alan habere göre, sosyal medyada dolaşan ve bir imamın bıçaklandığına ilişkin haberin asılsız olduğu ileri sürüldü.

19 Ocak'ta ülkenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdul Aziz Yattabare, kendisini eşcinsellikle suçladığını ve öldürülmesi için bir çeteye direktif verdiğini ileri süren genç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Yattabare'nin geçen ay ülkede Hollanda merkezli bir vakfın, "cinsellik eğitimi altında eşcinselliğe özendiren bir eğitim programı" yürütmesine karşı çıktığı için siyasi hedef haline geldiği belirtiliyor.