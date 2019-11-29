Malta'da başbakanın eski özel kalemi serbest bırakıldı

Galizia cinayetine ilişkin 14 Kasım’da "aracı" olan bir taksi şoförünün af karşılığı verdiği ifadelerle yeniden hız kazanan soruşturma devam ediyor.

Suikaste ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında sorgusu süren ünlü iş adamı Yorgen Fenech'in ifadesi doğrultusunda suikastle olası bağlantıları sebebiyle gözlerin çevrildiği isim olan Başbakan Joseph Muscat’ın salı gününe kadar özel kalem müdürlüğünü yapan Keith Schembri'nin polisteki sorgusu tamamlandı.

Malta Emniyeti'nden yapılan açıklamada, Schembri'nin bu cinayete ilişkin sorgusu tamamlandığı için serbest kaldığı belirtildi.

Maltalı sivil insiyatifler, Schembri'nin salıverilmesini "anlaşılmaz" olarak tanımlarken, bu akşam başbakanlık önünde büyük protesto düzenleme kararı aldı.

Bu arada, Schembri'yi cinayetin arkasındaki beyin olarak nitelediği ifade edilen Fenech ise avukatları aracılığıyla cumhurbaşkanı affı talep ederek, kabineden ayrılmak durumunda kalan 2 bakan ve Schembri hakkında daha fazla bilgi paylaşacağı mesajını hükümete gönderdi.

- Bakanlar Kurulu akşam saatlerinde olağanüstü toplandı

Diğer yandan, Schembri'nin serbest kaldığı dakikalarda ise Başbakan Muscat'ın başkanlığında bakanlar kurulu olağanüstü toplandı.

Malta basınına yansıyan bilgilere göre, soruşturmaya bakan başsavcı ve polis şefinin de katıldığı Bakanlar Kurulunda, kabinenin Fenech'in af talebini ve yaşanan gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu sırasında, çok sayıda gösterici de başbakanlık sarayı Auberge de Castille önünde bir araya gelerek, hükümeti protesto etti.

Suikaste kurban giden Daphne Galizia'nın oğlu Matthew Caruana Galizia da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Fenech’in cinayeti ve Schembri ile mesajlaşmalarını itiraf ettiğini buna rağmen Başbakan Muscat'ı, yakın arkadaşı olan Schembri’nin serbest kalmasını sağlamakla suçladı.

Ana muhalefet Milliyetçi Parti'nin lideri Adrian Delia da bakanlar kurulu devam ederken bir açıklama yaparak, kabinenin Muscat’ı bir an önce görevden alması gerektiğini aksi takdirde ülkenin ciddi riske gireceğini söyledi.

- Daphne Caruana Galizia suikastı

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım’da cumhurbaşkanlığı affını almıştı.

Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Fenech’in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu.