Manchester Havalimanı’nda şüpheli paket alarmı
İngiltere’deki Manchester Havalimanı metro istasyonu şüpheli paket ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
- İHA
İngiltere’deki Manchester Havalimanı metro istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin olay yerinde gözaltına alındığı havalimanına giden tren, metro ve otobüs seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.
Olaydan uçuşların etkilenmediği öğrenildi.
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