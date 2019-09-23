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Manchester Havalimanı’nda şüpheli paket alarmı

İngiltere’deki Manchester Havalimanı metro istasyonu şüpheli paket ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

  • İHA
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İngiltere’deki Manchester Havalimanı metro istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin olay yerinde gözaltına alındığı havalimanına giden tren, metro ve otobüs seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.
 
Olaydan uçuşların etkilenmediği öğrenildi.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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