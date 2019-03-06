Manfred Weber: Türkiye ile müzakerelerin kesilmesi talimatını vereceğim

Avrupa’da yükselişe geçen ve tehlikeli bir boyut kazanmaya başlayan aşırı sağın birlik, mülteci ve AB üyeliğine aday ülkelere karşı açıklamaları sürüyor. Avrupa Komisyonu seçimlerine yaklaşık üç ay kala, Avrupa’daki aşırı sağın birlik, mülteci ve Türkiye karşıtı açıklamaları da hız kazanmaya başladı.

Almanya’nın aşırı sağcı Avrupa Halk Partisi adayı Manfred Weber, Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin müzakereleri sona erdireceğini açıkladı.

Almanya’nın Passau kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “herkesin Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulması gerektiğini söylediğini ama kendisinin ve partisinin buna şiddetle karşı çıktığını” belirten Manfred Weber, “Şuna bir açıklık getirelim, Türkiye AB’ye üye olamaz. Eğer ben Avrupa Komisyonu Başkanı seçilirsem, Brüksel’deki kurumlara Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi talimatını vereceğim.” diye konuştu.