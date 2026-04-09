İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5934
  • EURO
    52,2042
  • ALTIN
    6809.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Manş Denizi'nde düzensiz göçmen faciası

Fransa'da İngiltere'ye ulaşmak için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 2'si kadın, 2'si erkek 4 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 14:08
Manş Denizi'nde düzensiz göçmen faciası
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, ölen düzensiz göçmenlerin sabah yerel saatle 07.00 sularında "taksi-tekneye (taxi-boat)" binmeye çalıştıkları sırada denize düştüklerini belirterek, "Buralarda tehlikeli olabilen akıntılar onları götürdü." dedi.

Mağdurların sayısının henüz netleşmediğine işaret eden Lauch, bölgedeki acil yardım ekiplerinin biri hipotermi geçiren 38 düzensiz göçmene müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri denizdeyken alıp gemilere bindirerek götürmesi, "taksi-tekne" yöntemi olarak adlandırılıyor.

  • manş denizi
  • göçmen
  • facia

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.