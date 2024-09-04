İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,05
  • EURO
    37,6984
  • ALTIN
    2712.68
  • BIST100
    9954.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Manş Denizi'nde facia: 12 göçmen hayatını kaybetti
Dünya

Manş Denizi'nde facia: 12 göçmen hayatını kaybetti

Fransa ve İngiltere arasında bulunan Manş Denizi'nde göçmen teknesi batması sonucu çoğunluğu kadın 12 kişi hayatını kaybetti. Teknenin yaklaşık 70 kişiyi taşıdığı, 51 kişinin Fransız ekiplerce boğulmaktan kurtarıldığı belirtildi.

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Manş Denizi'nde facia: 12 göçmen hayatını kaybetti
ABONE OL

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, can kayıplarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boulogne-sur-Mer'e, çok hızlı ve cesur bir şekilde müdahale ederek 51 kişiyi boğulmaktan kurtaran acil servis, polis ve denizcilerle tanışmak ve onlara teşekkür etmek için geldim. Kaçakçılar tarafından 70 kişinin tıka basa doldurulduğu 7 metreden kısa bir 'tekne' bu sabah Cap Gris-Nez açıklarında battı. 12 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kadındı" dedi.

Boulogne-sur-Mer Belediye Başkanı Frederic Cuvillier, "Bölgemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük trajedi, 12 kişinin hayatını kaybettiği trajik tekne kazasıdır" dedi.

  • Manş Denizi
  • göçmen teknesi
  • kaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.