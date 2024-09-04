Manş Denizi'nde facia: 12 göçmen hayatını kaybetti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, can kayıplarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boulogne-sur-Mer'e, çok hızlı ve cesur bir şekilde müdahale ederek 51 kişiyi boğulmaktan kurtaran acil servis, polis ve denizcilerle tanışmak ve onlara teşekkür etmek için geldim. Kaçakçılar tarafından 70 kişinin tıka basa doldurulduğu 7 metreden kısa bir 'tekne' bu sabah Cap Gris-Nez açıklarında battı. 12 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kadındı" dedi.

Boulogne-sur-Mer Belediye Başkanı Frederic Cuvillier, "Bölgemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük trajedi, 12 kişinin hayatını kaybettiği trajik tekne kazasıdır" dedi.