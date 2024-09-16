İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9857
  • EURO
    37,8312
  • ALTIN
    2820.3
  • BIST100
    9658.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Manş Denizi'nde facia: 8 ölü

Manş Denizi'nde iki hafta içinde ikinci kez göçmen teknesi battı. Fransa Denizcilik Valisi'nden yapılan açıklamada, 59 göçmenin bulunduğu teknede 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA16 Eylül 2024 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Manş Denizi'nde facia: 8 ölü
ABONE OL

Fransa Denizcilik Valisi'nden yapılan açıklamada, "Sağlanan acil bakıma rağmen, ne yazık ki 8'inin öldüğünü doğruladı. Denizde yapılan arama çalışmaları sırasında kurtulan olmamıştır. Boulogne-sur-mer savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştır. Birkaç gün süren kötü hava koşullarının ardından göçmenlerin Manş Denizi'ni geçme girişimlerine elverişli hava koşullarıyla karşı koordine edilen deniz kurtarma operasyonu, diğer kapasitelerin yanı sıra devlete ait veya kiralanmış 6 gemiyi de seferber etmiştir. Tehlikeli su araçlarıyla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan herkes büyük risklere maruz kalmaktadır" denildi.

EYLÜL AYININ İLK GÜNLERİNDE 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Fransa ve İngiltere arasında kalan Manş Denizi'nden geçmeye çalışan göçmen teknesi 4 Eylül'de batmıştı. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknede 51 kişi kurtarılmış, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Boulogne-sur-Mer Belediye Başkanı Frederic Cuvillier yaşanan olayı bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, "Bölgemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük trajedi, 12 kişinin hayatını kaybettiği trajik tekne kazasıdır" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.