Fransa’daki 14 Temmuz Bastille Günü törenlerinde geliştirdiği "Flyboard Air" adını verdiği kaykayla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu.

Eski bir jet-ski şampiyonu olan 40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümünde denemesini gerçekleştiriyordu.

Bleriot, 25 Temmuz 1909'da Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover Limanı'na uçarak, Manş'ı uçakla geçen ilk kişi olmuştu.

Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedeflediğini, yarı yolda yakıt ikmâli yapacağını duyurmuştu.

"BAŞARI ŞANSIM YÜZDE" 30 DEMİŞTİ

Beş mini turbo motorla çalışan kaykay havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacak. Zapata, Fransız Le Parisien gazetesine denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyledi.

Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.

'MANTIKSAL AÇIKLAMASI OLMAYAN BİR KARAR'

Zapata başlangıçta, biri Fransız karasularında, biri de İngiltere karasularında olmak üzere iki kez yakıt ikmali yapmayı düşündüklerini ancak sonradan sadece yarı yolda bir ikmalde karar kıldıklarını belirterek "Bu, işimi 10 kat daha zorlaştırdı. Tamamen keyfi ve mantıksal açıklaması olmayan bir karar" dedi.

Denemenin saati o günkü hava koşullarına göre belirlenecek. Yakıt ikmalinin nasıl olacağı da henüz kesinleşmedi.

İlk seçenek Zapata'nın Manş'ın ortasında bekleyecek bir gemiye inerek yakıt ikmali yapması.

İkinci seçenek ise yakıt ikmalinin Zapata geminin üzerinde dolanırken yerle temas etmeden yapılması.

Zapata, ikinci seçeneğin daha riskli olduğunu ancak "Manş'ı gerçekten uçarak geçtim' diyebilmesinin bunu gerektirdiğini söyledi.

Fransız ordusunda yedek asker olan Franky Zapata, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Avrupalı liderlerin katıldığı törende elinde bir tüfekle uçmuştu.