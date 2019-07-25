29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7123
  • 6,3655
  • 261.913
  • 103.373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan Franky Zapata başarısız oldu

Paris'te 'Flyboard Air' adını verdiği kaykayıyla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa’daki 14 Temmuz Bastille Günü törenlerinde geliştirdiği "Flyboard Air" adını verdiği kaykayla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu. 
 
 
Eski bir jet-ski şampiyonu olan 40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümünde denemesini gerçekleştiriyordu. 
 
 
Bleriot, 25 Temmuz 1909'da Fransa'nın Calais kentinden İngiltere'nin Dover Limanı'na uçarak, Manş'ı uçakla geçen ilk kişi olmuştu.
 
 
Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedeflediğini, yarı yolda yakıt ikmâli yapacağını duyurmuştu.
 
"BAŞARI ŞANSIM YÜZDE" 30 DEMİŞTİ
 
Beş mini turbo motorla çalışan kaykay havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacak. Zapata, Fransız Le Parisien gazetesine denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyledi.
 
Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.
 
 
'MANTIKSAL AÇIKLAMASI OLMAYAN BİR KARAR'
 
Zapata başlangıçta, biri Fransız karasularında, biri de İngiltere karasularında olmak üzere iki kez yakıt ikmali yapmayı düşündüklerini ancak sonradan sadece yarı yolda bir ikmalde karar kıldıklarını belirterek "Bu, işimi 10 kat daha zorlaştırdı. Tamamen keyfi ve mantıksal açıklaması olmayan bir karar" dedi.
 
Denemenin saati o günkü hava koşullarına göre belirlenecek. Yakıt ikmalinin nasıl olacağı da henüz kesinleşmedi.
 
İlk seçenek Zapata'nın Manş'ın ortasında bekleyecek bir gemiye inerek yakıt ikmali yapması.
 
İkinci seçenek ise yakıt ikmalinin Zapata geminin üzerinde dolanırken yerle temas etmeden yapılması.
 
Zapata, ikinci seçeneğin daha riskli olduğunu ancak "Manş'ı gerçekten uçarak geçtim' diyebilmesinin bunu gerektirdiğini söyledi.
 
Fransız ordusunda yedek asker olan Franky Zapata, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Avrupalı liderlerin katıldığı törende elinde bir tüfekle uçmuştu.
 
 
 

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bölücü örgüt çözülüyor! Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

Bölücü örgüt çözülüyor! Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

Dikkat! Personel alımları yarın sona eriyor

Dikkat! Personel alımları yarın sona eriyor

Ürküten görüntüyü uydu yakaladı

Ürküten görüntüyü uydu yakaladı

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

'Karar uzun sürmez, Türkiye'yi gözden çıkaramazlar'

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

ABD-Türkiye S-400 gerginliğinde adı geçmişti... FETÖ lobicisi: Bilal Ekşili

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süre 90 güne çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Süre 90 güne çıkarıldı

PKK propagandası yapılan belgesele destek çıktı

PKK propagandası yapılan belgesele destek çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hakan Atilla Türkiye´de! Böyle karşılandı

Hakan Atilla Türkiye´de! Böyle karşılandı

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda...

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA