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Dünya

Manş Denizi'ni tekne faciası! Çok sayıda göçmen hayatını kaybetti

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü bildirildi.

AA3 Eylül 2024 Salı 17:09 - Güncelleme:
Manş Denizi'ni tekne faciası! Çok sayıda göçmen hayatını kaybetti
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Fransız Denizcilik İdaresi, ülkenin Manş Denizi kıyısındaki Boulogne-sur-Mer açıklarında 50'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğünü, kayıp 2 düzensiz göçmeni arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca çok sayıda yaralı olduğunu duyuran Darmanin, Manş Denizi kıyısındaki Pas-de-Calais vilayetinde kurtarma ekipleri ve olay yeri yetkilileri ile görüşeceğini ve kazazedeler için tüm devlet imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Alabora olan teknedeki düzensiz göçmenleri kurtarmak için bölgeye can kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay, bu yılın Manş Denizi'nde kaydedilen "en ölümcül düzensiz göçmen kazası" olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana, 25 düzensiz göçmen Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Yaklaşık 30 bin göçmen ise geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.

  • göçmen taşıyan tekne
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  • 10 ölü

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