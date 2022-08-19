Manşetten ilan ettiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv`deki görüşmedeydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in Ukrayna`da bir araya gelmesi, uluslararası medyanın da gündemindeydi.
Ajanslar haberi son dakika olarak verdi, konuşmaları canlı yayımladı.
İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti.
Independent ise Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.
Komsomolskaya Pravda, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.
Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı`nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.
Fransız France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Zaporijya ile ilgili "Yeni Çernobil olmasın" uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi.
Le Monde "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna`ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile görüşmeyi değerlendirdi.
İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenski`nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.
Azerbaycan haber ajansı APA, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile esir değişimini müzakere edeceğine işaret etti.