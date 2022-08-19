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Dünya

Manşetten ilan ettiler: Cumhurbaşkanı Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Dünya medyasının gündeminde de bu üçlü zirve vardı. Ajanslar haberi son dakika olarak geçti, konuşmaları canlı yayımladı. Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

19 Ağustos 2022 Cuma 07:11 - Güncelleme:
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Dünyanın gözü kulağı Lviv`deki görüşmedeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in Ukrayna`da bir araya gelmesi, uluslararası medyanın da gündemindeydi.

Ajanslar haberi son dakika olarak verdi, konuşmaları canlı yayımladı.

İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti.

Independent ise Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

RUS MEDYASININ DA GÜNDEMİNDE LVİV VARDI

Komsomolskaya Pravda, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

"ARA BULUCU ROLÜ OYNAYABİLECEK TEK LİDER"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı`nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Fransız France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Zaporijya ile ilgili "Yeni Çernobil olmasın" uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi.

Le Monde "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna`ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile görüşmeyi değerlendirdi.

"GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN VERDİĞİ GÜÇLÜ BİR DESTEK"

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenski`nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.

Azerbaycan haber ajansı APA, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile esir değişimini müzakere edeceğine işaret etti.

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