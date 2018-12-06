Avustralya'ya tekneyle ulaşan mültecilerin gönderildiği Manus Adası'nda iki haftada 27 intihar girişimi oldu

Radyo Yeni Zelanda'ya konuşan, merkezde beş yıldır kalan Sudanlı mülteci Abdül Aziz Muhamat, adadaki gözaltı merkezinde tutulan mültecilerin, yaşadıkları belirsizlik yüzünden iki haftada 27 kişinin intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Gözaltı merkezindeki yaklaşık 600 erkek mülteci arasında durumun kontrolden çıktığını belirten Muhamat, "Manus Adası'nda beş yıldır bulunan biri olarak, insanların bu aşamaya geldiğini hiç görmedim. İki hafta içinde kendilerini öldürmeye çalışan 27 insan vardı. Bu kesinlikle utanç verici bir durum ve kontrolümüzden çıktı." ifadelerini kullandı.

Umutsuzluk intihara sürüklüyor

Muhamat, adada yaklaşık 6 yıldır gelecekleri belli olmadan tutulan birçok mültecinin, ruhsal sağlığının bozulduğuna dikkati çekerek, "İnsanların kendilerini öldürmeye çalışmasının nedeni umutsuzluklarıdır, insanlar yoruldu. Altı yıldır parmaklıkların ardındalar, nereye gideceklerini, onları nasıl bir geleceğin beklediğini bile bilmiyorlar." şeklinde konuştu.

İntihar girişimlerinin giderek arttığını belirten Muhamat, Avustralya hükümetinden, psikolojik sorun yaşayanları adadan bir an evvel tahliye etmesini istedi.

Avustralya teknelerle gelenleri ülkeye almayı reddediyor

Avustralya'da iktidarda bulunan Liberal-Ulusal Parti hükümeti, ülkeye yasal olmayan yollardan gelen mültecileri, Papua Yeni Gine'nin Nauru ve Manus Adası'nda kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Hükümet, söz konusu merkezlerde, uzun yıllar belirsizlik içinde beklemeleri nedeniyle ruhsal ve fiziksel sorunlar yaşayanları, ülkeye "asla" almayacağını her fırsatta dile getiriyor.

Gerek ülke içinden gerekse uluslararası kuruluşlardan tepkilere rağmen uygulamayı sürdüren hükümet, merkezde kalanlara, geldikleri ülkelere geri dönmeleri, bulundukları yerde kalmaları veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde üç seçenek sunuyor.

Ancak Avustralya, komşusu Yeni Zelanda'nın her yıl 150 mülteciyi kabul etme teklifine de mültecilerin bu ülke vatandaşlarına sağlanan hakları elde ederek, Avustralya'ya gelecekleri endişesiyle karşı çıkıyor.