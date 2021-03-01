Marib'de ordu mevzileri ele geçirdi

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:24

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilerle girdikleri çatışmada bazı stratejik askeri noktalarda kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Orduya ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Marib'in batısındaki Cebel Murad Bölge Cephesi Komutanı Tuğgeneral Hüseyin el-Huleysi, Husilerin Rahbe'deki ordu mevzilerine düzenledikleri saldırıyı püskürttüklerini belirtti.

Ordu güçlerinin daha sonra saldırıya geçerek, Rahbe'deki bazı stratejik askeri noktalarda kontrolü sağladığını aktaran Huleysi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de operasyona hava desteği verdiğini, diğer bölgelerden Husilere destek için gelen takviye güçlerini hedef aldığını anlattı.

Öte yandan, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de dün akşam yaptığı açıklamada, Marib kentindeki çatışmaların ardından yüzlerce Husi militanı esir aldıklarını, bu esirler arasında Husilerin çatışmaya dahil ettikleri onlarca çocuğun da olduğunu söylemişti.

Husilerden henüz konuya ilişin bir açıklama yapılmadı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.