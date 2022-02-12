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Dünya

Marib'de roket mermisi patladı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de bir roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 02:14 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 02:35
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Patlamamış mayın ve roket mermileri nedeniyle yaşamını yitirenleri belgelendiren bağımsız sivil toplum örgütü Yemen Mayın Temizleme Gözlemevi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marib'in güneyindeki Harib ilçesinde bir roket mermisinin infilak etmesi sonucu 3 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Gözlemevi 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin döşediği mayınlar ve çeşitli patlayıcılar nedeniyle ocak ayında 36 sivilin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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