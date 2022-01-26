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Dünya

Marib'e balistik füze saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib iline düzenlediği balistik füze saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 22:50
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Marib Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında saldırının el-Matar yerleşim bölgesine gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bazılarının durumu ağır olmak üzere 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz bir açıklama paylaşılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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