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Dünya

Marine Le Pen 2027'de aday olacak

Fransa'da geçen yılki cumhurbaşkanı seçimlerinde Emmanuel Macron'un rakibi olan aşırı sağcı Marine Le Pen'in, 2027 seçimlerinde de partisi Ulusal Birlik'in (RN) adayı olacağı açıklandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Marine Le Pen 2027'de aday olacak
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RN Sözcüsü Julien Odoul, CNews et Europe 1'e verdiği röportajda, partinin, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde resmi adayının Marine Le Pen olacağını bildirdi.

Sözcü Odoul, tartışmalı göç yasası nedeniyle hükümete karşı gensoru önergesi verilmesinin ardından Ulusal Meclis'in feshi ihtimaline karşı ise hükümete başkanlık görevini RN lideri Jordan Bardella'nın üstleneceğini, Marine Le Pen'in ise "Fransa'yı yönetmek değil, Fransa'ya başkanlık etmek istediğini" söyledi.

Le Pen, 2022 yılında partisi RN'nin liderliğini Jordan Bardella'ya bırakmıştı.

2022 cumhurbaşkanı seçimlerinde Emmanuel Macron'la birlikte ikinci tura kalan Le Pen, oyların yaklaşık yüzde 42'sini alarak cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmişti. 2017'deki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 34'ünü alan Le Pen, 2022 cumhurbaşkanı seçimlerinde oylarını 8 puan artırmıştı.

Eylül ayında katıldığı bir televizyon programında Le Pen, "2027 cumhurbaşkanı seçimleri için partimin doğal adayıyım." ifadesini kullanmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macron, ikinci kez seçildiği için Anayasaya göre 2027 seçimlerinde yeniden aday olamıyor.

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