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Marine Le Pen'den Macron'a: Sarayında saklanma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler’in eylemlerini durdurması için tüm parti liderlerinden çağrı yapmaları talebinde bulundu. Muhalefet lideri Marine Le Pen ise, Cumhurbaşkanın halkla konuşması gerektiğini söyleyerek, “Sarayında saklanma” dedi.

  • İHA
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Fransa’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılması ve hayat pahalılığından şikayetçi olan işçiler sokağa dökülmüş, başken Paris savaş alanına dönmüştü. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eylemlerin durmaması üzerine Fransa’daki parti liderlerinden eylemlere katılmamaları için vatandaşlara çağrıda bulunmasını istedi.
 
Ulusal Meclis’te Başbakan Edouard Philippe’in konuşmasını dinledikten sonra basına konuşan aşırı sağ Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen Macron’un bu talebine değinerek, Cumhurbaşkanının “Elysee Sarayında saklanmamasını” tavsiye etti. Le Pen yaptığı basın toplantısında Elysee Sarayında saklanmasın, diğer parti liderlerinden kendi görevini yapmasını beklemesin, gelsin Sarı Yeleklilerle konuşsun, ancak Cumhurbaşkanı konuşursa gerginlik azalır” diye konuştu.
 
Eylemlerin artarak yayılmasıyla Başbakan Edouard Phillipe, 6 ay boyunca akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını açıklamış, göstericiler kararı “kırıntı” olarak nitelendirmişti.

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