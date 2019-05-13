Mars'ın dolunayı ilk kez görüntülendi

NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.

Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars’ın uydusu Phobos’u ilk kez dolunay formunda görüntülemeyi başardı.

Kameralar, Phobos’un yüzeyindeki ısı değişimlerini algılayabiliyor.

Dolunayı yakalamak için 2017 yılından beri gözlem yapan bilim insanları, bulguların Phobos’un hangi materyallerden oluştuğunu saptamaya yardımcı olmasını umuyor.

Odyssey projesinde çalışan bilim insanı Jeffrey Plaut, “Yeni görüntüler bir çeşit sıcaklık hedef merkezi; merkezinde en sıcakken dışarı çıkıldıkça soğuyor” dedi.

BİR MARS GÜNÜNDE İKİ KERE DOĞUP BATABİLİYOR

Mars’ın iki uydusundan biri olan Phobos, diğer uydu Deimos'dan daha büyük ve Kızıl Gezegen’e de daha yakın konumda bulunuyor.

Phobos, yaklaşık 7 saatlik dönüş hızıyla, bir Mars günü içinde iki kere doğup batabiliyor.