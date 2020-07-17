İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,859
  • EURO
    7,8115
  • ALTIN
    396.665
  • BIST100
    118808
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maruni Patriği er-Rai'den Hizbullah'a sert tepki: Sizden dolayı Körfez, ABD ve Avrupa'dan gelecek desteklerden mahrumuz
Dünya

Maruni Patriği er-Rai'den Hizbullah'a sert tepki: Sizden dolayı Körfez, ABD ve Avrupa'dan gelecek desteklerden mahrumuz

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Hizbullah'a tepki gösterdi. Maruni Patriği er-Rai, Hizbullah hakimiyetinden dolayı ülkenin Körfez, ABD ve Avrupa'dan gelecek desteklerden mahrum olduğunu açıkladı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 07:32 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 07:40
ABONE OL

Vatikan News sitesinden yapılan canlı yayında konuşan Rai, "Hizbullah'ın savaşlara girmesi uluslararası ve Arap dünyasındaki ittifakları sebebiyle Lübnan hükümeti ve siyaseti üzerinde bir tür hegemonyası bulunuyor" dedi.

Hizbullah'ın bu durumunun oldukça aşırı bir mali, ekonomik ve büyük bir siyasi kriz yarattığını dile getiren Rai, "Lübnan bugün özellikle Körfez olmak üzere Arap ülkeleri, Avrupa ve Amerika tarafından terk edilmiş durumda olup onlar diyorlar ki, Hizbullah'ın hakimiyeti sebebiyle Lübnan'a yardım edemeyeceklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Bu duruma çözüm önerisini sunan Maruni Patriği Rai, "Çözüm Lübnan'ın tarafsız olmasıdır." diyerek "Lübnan için aktif, pozitif, kararlı bir tarafsızlık sisteminden başka kurtuluş yok. Lübnan'da herhangi bir grubun hegemonyasından bizi çıkaracak olan budur" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.