AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:13 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:21

Texas'ta maske düzenlemelerini yasaklayan Vali Greg Abbot'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 2020 yılında aşı olan Abbot'ın sağlık durumun iyi olduğu, hastalığın semptomlarını yaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada Kovid-19'a yakalanan Vali'nin Regeneron firmasının monoklonal antikor ilacını kullandığı kaydedildi.



Maske düzenlemelerine karşı olan Abbot, Texas'ta yerel yönetimlerin ve okulların maskeyi zorunlu tutmasını yasaklamış, maskeyi zorunlu tutan yöneticilere para cezası getirmişti.

Texas geçen hafta ortalama günlük vaka sayısını 15 bin olarak duyurmuştu.

Eyalette yoğun bakım yataklarının yüzde 45'inin dolması üzerine üzerine Vali Abbot geçen hafta eyalet dışından 2 bin 500 sağlık çalışanını çağırmış, hastanelerden acil olmayan tüm tıbbi prosedürleri iptal ederek Kovid-19 hastalarına yer açmalarını istemişti.