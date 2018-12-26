Mass: ABD füzeleri Almanya'nın direnciyle karşılaşır

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklmasıyla, dünyada bir ''nükleer gerilim'' havası oluştu.

Rusya'nın nükleer başlık taşıma kapasiteli İskender-M füzesini test ettiğini ileri süren ABD, INF'den çekilmeye yönelik açıklamalarda bulunurken, Rusya Venezuela'ya nükleer bomba atma kabiliyetine sahip 2 adet Tu-160 bombardıman uçağı gönderdi.

ABD'nin bu hamleye karşı Avrupa'nın muhtelif yerlerine füze yerleştirmesi beklenirken, Almanya'dan ABD'nin böyle bir hamle yapmaması yönünde açıklama geldi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin yeni orta menzilli füzelerinin Almanya veya Avrupa'nın herhangi bir yerine yerleştirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Yeni orta menzilli füzelerin Avrupa'da konuşlandırılması için girişimler, Almanya'nın direnciyle karşılaşacak.'' dedi.

Mass, anlaşma ihlalleri iddialarına cevap olarak nükleer silah kullanmanın Soğuk Savaş dönemi mantığı olduğuna inandığını ifade eden Mass, ''Nükleer silahlanma kesinlikle yanlış. 80'lerin politikası bugünün sorunlarını çözömeye yardımcı olmuyor''. dedi