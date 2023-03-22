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Dünya

Maudro'dan yolsuzluğa karşı mücadelede çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yolsuzluğa karşı mücadelede hep ön saflarda yer aldıklarını belirterek, halktan bu konuda destek istedi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 00:58 - Güncelleme:
Maudro'dan yolsuzluğa karşı mücadelede çağrısı
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Devlet kanalı VTV'ye konuşan Maduro, Petrol Bakanı Tareck El Aissami'nin Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle dün görevi bırakmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Başsavcılık ve tüm yetkililerin aktif iş birliğiyle süreci yürüttüğünü belirten Maduro, "Doğru ve büyük bir görev üstlendik, nerede olursa olsunlar, nereden gelirse gelsinler ve neye inanırlarsa inansınlar halktan çalanlarla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Maduro, yolsuzluğa bulaşanların ibret verici bir ceza çarptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Suçüstü ortaya çıkardığımız tüm bu mafyaları kökünden kazımak için mutlak iradeye ve karara sahibim. Profesyonel, bilimsel ve dengeli şekilde bir soruşturma yürütülüyor. "dedi.

Gözaltına alınanlar içinde devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bir milletvekilinin de olduğuna dikkati çeken Maduro, soruşturmanın süreceğini bildirdi.

- "Hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak"

Halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğunu dile getiren Maduro, "Herkesin peşine düştük, hukukun üstünlüğü ve adalet çerçevesinde hakikatin ortaya çıkacağından şüphemiz yoktur. Bu mafyayı cezalandırma konusunda gösterdiğimiz gayret ve irade karşısında hiçbir şey ve hiç kimse bizi durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, Venezuela'nın yurt dışındaki hesaplarında bulunan milyarlarca dolarının ABD yardımı ve eski muhalefet lideri Juan Guaido eliyle gasbedildiğini, aşırı sağcıların adalete hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerinin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.

- El Aissami görevinden istifa etmişti

El Aissami, Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevi bıraktığını duyurmuştu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan El Aissami, yolsuzluk iddialarının aydınlatılmasına yardımcı olmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, "Bu sürece tam destek olmak ve eşlik etmek amacıyla Petrol Bakanı olarak istifamı sunmaya karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, dün Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

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