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Mavi bereliler Hakurk'ta terörist inini imha etti

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hakurk'ta teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınağa komandolarca operasyon düzenlendi. Sığınak, içindeki lojistik malzemelerle birlikte imha edildi.

Operasyon sırasında çekilen videoda, girişi şelaleyle perdelenen, metrelerce uzunluğa sahip sığınağın, teröristlerin tüm barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlendiği görüldü.

Odaların yanı sıra mutfak ve tuvaletin de bulunduğu sığınağın, teröristlerce yatak, fırın, ocak gibi eşyalarla donatıldığı görüntülere yansıdı.

İçerisinden geçen dere sayesinde caydırıcı kamuflaja da sahip sığınakta, su sıkıntısı çekmeyen teröristlerin kurdukları su ısıtma sistemi de dikkat çekti.

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