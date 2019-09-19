‘Mavi Diş’li kralın hazinesi bulundu
Almanya'da amatör arkeolog Rene Schoen ile 13 yaşındaki öğrencisi Luca Malaschnitschenko dedektörle arama yaparken hazine buldu.
Aralarında örgü bileklikler, inciler, broşlar ve gümüş sikkelerin yer aldığı hazinenin Hristiyanlığı Danimarka’ya getiren ‘Mavi Diş’ lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald’a ait olabileceği belirtiliyor.
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