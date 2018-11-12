Michael Gove: Theresa May en iyi Brexit anlaşmasını elde etmeye çalışıyor

<p> "Başbakan, çok, çok iyi bir Brexit anlaşması elde etmeye çalışıyor" diye konuşan Gove, "AB referandumu sonucunu yerine getirmemizin çok önemli olduğunu düşürnüyorum ve Başbakan May'in de kesinlikle bunu yapmaya çalıştığını biliyorum" dedi.</p>
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