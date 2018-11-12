Michael Gove: Theresa May en iyi Brexit anlaşmasını elde etmeye çalışıyor

"Başbakan, çok, çok iyi bir Brexit anlaşması elde etmeye çalışıyor" diye konuşan Gove, "AB referandumu sonucunu yerine getirmemizin çok önemli olduğunu düşürnüyorum ve Başbakan May'in de kesinlikle bunu yapmaya çalıştığını biliyorum" dedi.