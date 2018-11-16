Theresa May: Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasıyla ilgili LBC Radio programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Önceden planlandığı gibi Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyleyen May, AB ile üzerinde anlaşmaya vardıkları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık'ın "bütünlüğünü koruduğunu" söyledi.

Çarşamba günü AB ile üzerinde mutabakata varılan anlaşmayı görüşmek üzere özel gündemle dün toplanan İngiliz kabinesi Brexit anlaşmasına onay vermiş, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk da anlaşmanın Avrupalı liderler tarafından imzalanması için 25 Aralık'ta zirve toplanacağını duyurmuştu.