Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Theresa May: Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, 'Mart ayında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıyoruz' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasıyla ilgili LBC Radio programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Önceden planlandığı gibi Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyleyen May, AB ile üzerinde anlaşmaya vardıkları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık'ın "bütünlüğünü koruduğunu" söyledi.

Çarşamba günü AB ile üzerinde mutabakata varılan anlaşmayı görüşmek üzere özel gündemle dün toplanan İngiliz kabinesi Brexit anlaşmasına onay vermiş, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk da anlaşmanın Avrupalı liderler tarafından imzalanması için 25 Aralık'ta zirve toplanacağını duyurmuştu.
 
 
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA