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Dünya

Mayıs ayından bu yana ilk kez kapatılacak, ateşkes imzalanmıştı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını salı günü de çift yönlü kapatacağını duyurdu.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:38
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısının ikinci gününde de Mısır makamları tarafından kapatılacağını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Mısır'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Buzum dün yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısının bugün (pazartesi) çift yönlü olarak kapatılacağını ifade etmişti.

Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

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