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Dünya

Mazlum coğrafyaların sesi olduk

Basılı yayına son vererek bundan sonra okurlarına 7 gün 24 saat dijitalden içerik sağlayacak Star gazetesi, 20 yıllık süre zarfında başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın tüm mazlumlarının sesini manşetten duyurdu.

31.12.2019  02:53 - Güncelleme: 31.12.2019  08:00

KATİLE ‘HAÇLI’ DEDİK

Yeni Zelanda’da Müslümanlara Cuma namazında saldırarak korkunç bir katliama imza atan saldırganın Haçlı motivasyonunun altını çizdik.

MURSİ’Yİ UNUTMADIK

Darbeci Sisi tarafından koltuğu gasp edilen ve rejimin zindanlarında şehit düşen Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve davasını bir an olsun unutmadık.

HALKIN YANINDAYDIK

Türkiye’nin gündemine deniz yetki mutabakatı ile giren Libya’da darbeci General Hafter’e karşı halkın mücadelesini önde tuttuk. Hafter’in iş birlikçilerini dünyaya duyurduk. 

KATİLE ‘HAÇLI’ DEDİK

Yeni Zelanda’da Müslümanlara Cuma namazında saldırarak korkunç bir katliama imza atan saldırganın Haçlı motivasyonunun altını çizdik.

MURSİ’Yİ UNUTMADIK

Darbeci Sisi tarafından koltuğu gasp edilen ve rejimin zindanlarında şehit düşen Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve davasını bir an olsun unutmadık.

HALKIN YANINDAYDIK

Türkiye’nin gündemine deniz yetki mutabakatı ile giren Libya’da darbeci General Hafter’e karşı halkın mücadelesini önde tuttuk. Hafter’in iş birlikçilerini dünyaya duyurduk. 

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

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