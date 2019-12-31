Mazlum coğrafyaların sesi olduk

KATİLE ‘HAÇLI’ DEDİK
Yeni Zelanda’da Müslümanlara Cuma namazında saldırarak korkunç bir katliama imza atan saldırganın Haçlı motivasyonunun altını çizdik.
MURSİ’Yİ UNUTMADIK
Darbeci Sisi tarafından koltuğu gasp edilen ve rejimin zindanlarında şehit düşen Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve davasını bir an olsun unutmadık.
HALKIN YANINDAYDIK
KATİLE ‘HAÇLI’ DEDİK
Yeni Zelanda’da Müslümanlara Cuma namazında saldırarak korkunç bir katliama imza atan saldırganın Haçlı motivasyonunun altını çizdik.
MURSİ’Yİ UNUTMADIK
Darbeci Sisi tarafından koltuğu gasp edilen ve rejimin zindanlarında şehit düşen Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve davasını bir an olsun unutmadık.
HALKIN YANINDAYDIK