Mazlum coğrafyaların sesi olduk

31.12.2019 02:53 - Güncelleme: 31.12.2019 08:00

KATİLE ‘HAÇLI’ DEDİK



Yeni Zelanda’da Müslümanlara Cuma namazında saldırarak korkunç bir katliama imza atan saldırganın Haçlı motivasyonunun altını çizdik.



MURSİ’Yİ UNUTMADIK



Darbeci Sisi tarafından koltuğu gasp edilen ve rejimin zindanlarında şehit düşen Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve davasını bir an olsun unutmadık.



HALKIN YANINDAYDIK



Türkiye’nin gündemine deniz yetki mutabakatı ile giren Libya’da darbeci General Hafter’e karşı halkın mücadelesini önde tuttuk. Hafter’in iş birlikçilerini dünyaya duyurduk.

KATİLE ‘HAÇLI’ DEDİK



Yeni Zelanda’da Müslümanlara Cuma namazında saldırarak korkunç bir katliama imza atan saldırganın Haçlı motivasyonunun altını çizdik.



MURSİ’Yİ UNUTMADIK



Darbeci Sisi tarafından koltuğu gasp edilen ve rejimin zindanlarında şehit düşen Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve davasını bir an olsun unutmadık.



HALKIN YANINDAYDIK



Türkiye’nin gündemine deniz yetki mutabakatı ile giren Libya’da darbeci General Hafter’e karşı halkın mücadelesini önde tuttuk. Hafter’in iş birlikçilerini dünyaya duyurduk.