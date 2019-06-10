ABD’nin İran’dan gelebilecek tehditleri önlemek için Ortadoğu’ya gönderdiği Abraham Lincoln uçak gemisinde konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Korgeneral Frank McKenzie, bölgedeki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

McKenzie, bölgeye konuşlandırılan bu uçak gemisi ve diğer ABD güçlerinin, İran'ın ABD'ye yönelik tehditleri ile mücadele etmede etkili olduğunu ileri sürdü.

Tahran'ın çok büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten McKenzie, ABD güçlerinin takviye güçlerle bölgede şu anda durumu istikrara kavuşturduğunu söyledi. Ancak McKenzie'ye göre ABD'nin bölgedeki dengeleyici ve caydırıcı kuvvet olmak için bölgedeki varlığını daha da güçlendirmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta bölgeye gelen General McKenzie, çeşitli temaslarda bulunarak USS Abraham Lincoln'deki 6 bin denizciye şöyle seslendi: