Meclis kürsüsünden açıkça söyledi: Erdoğan, Netanyahu'ya ders verdi

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Knesset'te yaptığı konuşmada katil Netanyahu'yu dış politika tercihleri üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'nin bölgesel ve küresel diplomaside artan etkisine dikkat çeken Lapid, Netanyahu'nun Ankara'nın gücünü ve Başkan Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katamadığını söyledi.

ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ortadoğu'da dengeleri değiştiren gelişmelerin başında, ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşması geldi. Uluslararası kamuoyunda olumlu karşılanan anlaşma, bölgesel gerilimin düşürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid

WASHİNGTON-TEL AVİV HATTINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Ancak anlaşmanın ardından İsrail cephesinde rahatsızlık dikkat çekti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, katil Netanyahu ve ekibinin süreçten memnun olmadığı yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Washington-Tel Aviv hattında da anlaşma sonrası tansiyonun yükseldiği belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİ "İSRAİL'İ SATMAKLA" SUÇLANDI

İsrail medyasında yer alan yorumlarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politika nedeniyle İsrail'in yalnız bırakıldığı savunuldu. Bazı çevreler ise Trump yönetimini "İsrail'i satmakla" suçladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının da iki ülke arasındaki gerilimi artırdığı değerlendirildi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

KNESSET'TE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VURGUSU

İsrail iç siyasetinde tartışmalar sürerken, Netanyahu'ya yönelik en sert çıkışlardan biri muhalefet lideri Yair Lapid'den geldi. Knesset'te konuşan Lapid, hükümetin dış politika tercihlerini ve Türkiye'ye yönelik hesaplarını eleştirdi.

Bölgede değişen dengelerin doğru okunamadığını savunan Lapid, Netanyahu yönetiminin stratejik hata yaptığını söyledi. Lapid, Türkiye'nin son dönemde diplomasi sahasında elde ettiği etkinliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, tahmin edilebilir Türk tepkisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ona bir ders verdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Lapid'in açıklamalarında Türkiye'nin uluslararası diplomasideki artan rolü öne çıktı. Ankara'nın hem bölgesel krizlerde hem de küresel temaslarda etkisini artırdığını belirten Lapid, Netanyahu hükümetinin bu gerçeği doğru okuyamadığını savundu.

TÜRKİYE BÖLGESEL DENKLEMDE AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Washington nezdindeki etkisine işaret eden Lapid, İsrail hükümetinin planlarını oluştururken bu faktörü yeterince dikkate almadığını ifade etti.

Lapid'in Knesset'teki sözleri, İsrail siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Netanyahu hükümetinin dış politika tercihleri yeniden tartışmaya açılırken, Türkiye'nin bölgesel denklemdeki ağırlığı bir kez daha gündemin merkezine yerleşti.