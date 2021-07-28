İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2021 Çarşamba / 18 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5527
  • EURO
    10,1437
  • ALTIN
    496.846
  • BIST100
    1360.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meclis onayladı: Sınır dışına asker yolluyorlar
Dünya

Meclis onayladı: Sınır dışına asker yolluyorlar

Güney Afrika Cumhuriyeti, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede destek olmak için Mozambik'e 1495 asker gönderme kararı aldı.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:43
ABONE OL

Parlamentodan yapılan açıklamada, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü Ensra-ul Sunna ile mücadele etmek üzere 1495 askerin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika askerlerinin bölgede 15 Ekim'e kadar görev alacağı belirtildi.

Güney Afrika'nın Mozambik'e askeri yardımının maliyetinin yaklaşık 1 milyar Rand'e (580 milyon Türk Lirası) olacağı tahmin ediliyor.

Güney Afrika askerleri, haziran ayında Mozambik'teki Maputo Zirvesi'nde yetkilendirilen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) savunma gücünün bir parçası olarak görev alacak.

- Mozambik'te çatışmalar sürüyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.