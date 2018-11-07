Meclisi kaybetti 2020 için ümitlendi
ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Demokratlar 8 yıl sonra yeniden Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeyi başardı. Senato’daki hakimiyetini koruyan Cumhuriyetçiler’in 3 eyalette kazandığı zafer Başkan Donald Trump’ı 2020’deki başkanlık seçimleri için umutlandırdı.
ABD’de Kongre’nin üst kanadı Senato’daki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı için yapılan ve Başkan Donald Trump’a onay referandumu olarak değerlendirilen ara seçimlerde sandıktan belirsizlik çıktı. Medyada yer alan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in elinden alırken, Senato’da ise Cumhuriyetçiler üstünlüğünü korudu. Meclisteki yenilginin Başkan’ı yasa sürecinde zorlaması beklenirken, Cumhuriyetçilerin Teksas, Florida ve Ohio gibi eyaletlerde kazandığı zafer Trump’ın 2020’de düzenlenecek başkanlık seçimleri için umutlanmasına neden oldu.
MAVİ DALGA
Resmi olmayan sonuçları açıklayan NBC Televizyonu ve New York Times’ın derlediği verilere göre, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar 219, Cumhuriyetçiler de 193 sandalyeye sahip oldu. Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde 26 yeni sandalye kazandığını duyuran CNN Pensilvanya’da 3, Florida’da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerin toplam 12 sandalyeyi rakibine kaptırdığına dikkati çekti ve “Mavi dalga meclisi ele geçirdi” yorumunu yaptı.
‘MUAZZAM BİR BAŞARI’
Senato seçimlerinde ise Indiana, Kuzey Dakota, Florida ve Missouri’de Demokrat senatörler Cumhuriyetçi rakiplerine yenik düştü. Teksas eyaletinde Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz Demokratların umudu Beto O’Rourke’u mağlup etmeyi başarırken, Dakota’da Cumhuriyetçi Kristi Noem rakibi Billie Sutton’u geride bırakırken, Florida ve Ohio’da düzenlenen valilik seçimlerini de Cumhuriyetçiler kazandı. Böylece Trump, 2020’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerini yeninden kazanmak için önemli mesafe kat etmiş oldu. ABD Başkanı Trump, ara seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesinde ‘muazzam bir başarı’ sağladıklarını söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Trump, son 105 senede sadece 5 kez Başkan’ın partisinin Senato’da rakibinden sandalye kazandığına dikkat çekti.
Trump’ın hareket alanı daraldı
ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Demokratların eline geçmesiyle birlikte, Demokrat Parti’nin Trump’a karşı pazarlık gücü artmış oldu. Demokratların, ABD Temsilciler Meclisi’nin yetkilerini kullanarak Trump’ın ödediği vergileri, şirketlerinin borçlarını ve yabancı ülkelerle ilişkilerini araştırabilecekleri belirtiliyor. Trump ve damadı Jared Kushner’ın, Demokratlar tarafından daha fazla mercek altına alınacağı ve 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde zayıflatılmaya çalışılacağı ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat kontrolüne geçmesiyle birlikte, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yeniden gündeme gelebilir ve soruşturulabilir.
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