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Dünya

Meclis'te kabul edildi! İsrail'den bir skandal karar daha

İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin 'terörist' olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

IHA14 Kasım 2023 Salı 01:07 - Güncelleme:
Meclis'te kabul edildi! İsrail'den bir skandal karar daha
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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

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