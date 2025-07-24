Medinskiy: Liderlerin toplantı yapması için öncelikle anlaşmaya varmamız lazım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafıyla savaş esirlerinin takasını sürdürerek, her iki tarafta yaklaşık 1200 kişilik bir takas daha yapılması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Üçüncü tur görüşmeleri tamamladıklarını kaydeden Medinskiy, son dönemde insani konularda tüm mutabakatların hayata geçirildiğini, Ukrayna-Belarus hattında yaklaşık 250 askerin takasını tamamladıklarını söyledi.

Medinskiy, bunun, yaklaşık 1200 kişilik büyük esir takasının sonuncusu olduğunu dile getirerek, savaşta yaşamını yitirenlerin değişimini de tamamladıklarını ifade etti.

Ölen bir askerin naaşının ana vatanında gömülmesi gerektiğinden, naaşlarını Ukrayna tarafına geri verdiklerini kaydeden Medinskiy, ancak daha az sayıda Rus vatandaşının naaşlarını geri aldıklarını söyledi.

Medinskiy, bu toplantıda Ukrayna tarafına yaptıkları teklifleri paylaşarak, şunları aktardı:

"Öncelikle, kaynakları ve vergi mükelleflerinin parasını korumak için çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu kurmaya karar verdik. Bunlar siyasi bir çalışma grubu, insani konularda bir çalışma grubu ve ilgili makamlardan ilgili askeri uzmanların yer alacağı askeri konularda bir çalışma grubu olacak."

Ukrayna tarafının bu öneriyi değerlendirmeyi kabul ettiğini belirten Medinskiy, "Dolayısıyla onlara sunulan ikinci öneri, sağlık ve tıbbi ekiplerin yaralı ve ölülerin cenazelerini alabilmesi için cephe hattında 24-48 saatlik kısa süreli ateşkes ilan edilmesiydi." dedi.

Medinskiy, bölgedeki insansız hava araçları faaliyetleri nedeniyle şu anda gri bölgelerde önerilen durumun sağlık ekipleri için büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayarak, her canın değerli olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy, "Savaş esirlerinin takasını sürdürerek, her iki tarafta yaklaşık 1200 kişilik bir takas daha yapılması konusunda anlaştık. Bunu gizlemeyeceğim, Ukrayna tarafına daha büyük bir sayı önerdik. Kendi taraflarında da benzer bir sayı bulurlarsa, rakamlar daha yüksek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafında buzdolapları ve nakliye gibi bazı teknik sorunların olduğunu belirten Medinskiy, "Ancak Ukrayna tarafına 3000 naaş daha göndermeyi teklif ettik." dedi.

- ⁠RUSYA, UKRAYNALI ASKERLERİN CENAZELERİNİ KIZIL HAÇ İLE TESLİM EDECEK

Medinsky, Ukrayna tarafından ölenlerin Hristiyan geleneğine göre defnedilmesi için cenazelerini Kızıl Haç'ın katılımıyla Ukrayna tarafına teslim edeceklerini söyledi.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşü hakkında da konuştuklarını ve cephe hattındaki ölü ve yaralıların takasını süresiz olarak sürdüreceklerini aktaran Medinsky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki, anlaşmamızın bir maddesinin yerine getirilmediğini öğrendik. Kıyı bölgesinden, (bazı esirler) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgelerine geri gönderildiler. Dürüst olmak gerekirse, neden böyle bir şey olduğunu anlamıyorum. Onları Hamas'ın yaptığı gibi esir aldıysanız, o zaman onları esir olarak değerlendirin ve öyle adlandırın. Bu durumda, onları askerlerimiz veya diğer kategorilerle takas etmeye hazırız, ancak olayları olduğu gibi adlandırmalarını istiyoruz."

Medinsky, Ukrayna heyetleriyle temaslarını hem heyetler düzeyinde hem de yeni çalışma grupları düzeyinde sürdürme konusunda anlaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son olarak, Ukrayna'dan kaçırıldığı iddia edilen on binlerce çocuktan bahsetmek istiyorum. Çocukların isimlerinin bulunduğu listenin tamamını, yani 329 çocuğun ismini inceledik ve onları geri getirmek için çalışmalar başlattık. Diğerleri üzerinde de çalışıyoruz, evet, ebeveynleri veya yasal temsilcileri bulunursa, bu çocuklar hemen onlara geri verilecek. Bu bizim önceliğimizdir."

Medinskiy, Ukraynalı çocukların ebeveynleri veya yasal temsilcileri bulunursa, çocukların teslim edileceğini belirterek, hepsinin esenliğinin korunduğunu söyledi.

Liderler toplantısı konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Medinskiy, "(Liderlerin) Toplantı yapması için öncelikle anlaşmaya varmamız lazım. Çünkü bir toplantının spesifik bir gündemi olmalı. Toplantı bir şeyin sonu olmalı, başlangıcı değil. O sebeple, öncelikle bu süreci tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna'dan kaçırıldığı iddia edilen 329 Ukraynalı çocuğun kaçının geri döndüğünün sorulması üzerine, Rusya'nın, son müzakere turunda teslim edilen Ukraynalı çocuklar listesindeki çalışmaları tamamladığını, Ukrayna listesinden çok sayıda çocuğun Rusya topraklarında hiç bulunmadığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Galuzin de Ukrayna'daki ve Avrupa ülkelerine götürülen Rus çocuklarını toplantıda gündeme getirdiklerini, Ukrayna tarafına 20 çocuk ve temsilcilerinin bulunduğu bir liste teslim ettiklerini kaydetti.