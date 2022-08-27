Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yeni bir açıklamada bulundu. Medvedev açıklamasında, "Kiev'in NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

"ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIK"

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Medvedev açıklamasında, Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değindi. Medvedev, "Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşebilir. Daha önce Zelenski ile görüşmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

RUS GÜÇLERİNİN SLAVYANSK ŞEHRİNE SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Slavyansk şehrinde bir ev ve seramik fabrikası Rus güçlerince vurulurken, saldırılarda ölü veya yaralı bildirilmedi.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta saldırıların yoğunlaştığı bölgelerden biri.

Donetsk'e bağlı ve cephe hattına yakın bölgede yer alan Slavyansk şehri de Rus güçlerinin hedef aldığı yerler arasında.

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Slavyansk'ta bir evi ve seramik fabrikasını vurmasının ardından ev ve fabrikada yangın çıktı.

Sakinlerinin daha önce tahliye olduğu ev ve fabrikada ağır hasar oluştu. Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.