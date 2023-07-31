Medvedev'den ''nükleer silah kullanırız'' tehdidi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Moskova'ya saldırmasının ardından korkutan nükleer silah açıklaması geldi. Medvedev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO ile birlikte yürütülen taarruzun başarılı olduğunu ve topraklarımızın bir kısmının işgal edildiğini hayal edin. O zaman Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince nükleer silah kullanmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı. Başka bir çözümün olmadığını belirten Medvedev, "Düşmanlarımız, dünyanın nükleer alevler içinde kalmasına izin verilmemesi için dua etmeli" dedi.

NÜKLEER TEHDİT İLK DEĞİL

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca nükleer tehdidini sürdüren Medvedev, Nisan ayında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın nükleer genişlemesi konusunda uyarıda bulunmuş, Eylül ayında da stratejik nükleer silahların Ukrayna'dan Rusya'ya dahil edilen bölgeleri savunmak için kullanabileceğini belirtmişti. Medvedev, Ocak ayında NATO devletlerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını görüştükleri dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise Rusya'nın savaştaki yenilgisinin nükleer çatışmaya yol açabileceğini söyleyerek, "Nükleer güçler, büyük savaşları kaybetmezler" açıklamasını yapmıştı.