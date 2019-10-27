Medya patronu hükümetle tartıştı, 67 kişi öldü 

Muhalif medya organı Oromiya Media Network’ün (OMN) kurucularından olan Jawar Muhammed, devletin kendisine tahsis ettiği korumaları evinin etrafından çektiğini ve can güvenliğinin bulunmadığını açıklaması sonrası başlayan olaylarda bilanço ağırlaştı.

Ülkenin kuzeyinde başkent Addis Ababa’ya 300 kilometre uzaklıkta bulunan Oromiya Eyaleti’ndeki gösterilerde yüzlerce kişi de yaralanırken, bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Oromiya milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz sonrası çok sayıda Jawar Muhammed destekçisi sokağa dökülmüştü.