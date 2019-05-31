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MEE: Trump, Türkiye’nin teklifini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul ettiği öne sürüldü.
 
Middle East Eye haber sitesinin iddiasına göre söz konusu karar, iki lider arasında çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi esnasında alındı.
 
ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının karşı çıktığı “ortak çalışma grubu” fikri, ABD’nin endişelerine karşın Türkiye tarafından sunuluyordu. ABD’li savunma yetkilileri ise böylesi bir çalışma grubuna katılmayı bile şiddetle reddediyordu.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKLİFİ YİNELEMİŞTİ
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.
 
İki liderin Japonya’da düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Altun, şunları kaydetmişti: “Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.”

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