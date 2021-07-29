29 Temmuz 2021 Perşembe 07:21 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:39

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaptığı darbenin etkileri sürüyor. Said'in yapacağı darbe 23 Mayıs'ta Middle East Eye adlı haber sitesinden David Hearst'ın yazısıyla ifşa edilmişti. Darbe planına göre Said, düzenleyeceği anayasa ile tüm kontrolü elinde toplayacak ve başbakan ve parlamento başkanı gibi üst düzey isimleri sarayında tutuklatacaktı... Middle East Eye sitesi o darbe planının yazıldığı belgeleri yayınladı.

Meclisin tüm yetkilerini donduran, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alan ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaptığı darbenin etkileri sürüyor.

DARBE İFŞA OLDU

Said'in yapacağı darbe 23 Mayıs'ta Middle East Eye adlı haber sitesinden David Hearst'ın yazısıyla ifşa edilmişti. Darbe planına göre Said kendinde düzenleyeceği anayasa ile tüm kontrolü toplayacaktı. Middle East Eye sitesi o darbe planının ayrıntılarını ifşa ettiği belgeleri yayınladı.

ÜST DÜZEY İSİMLER AYNI ANDA TUTUKLANACAKTI

İddialara göre darbe planında, Said'in rakiplerini saraya çağırmak ve gitmelerine izin vermeden onların huzurunda darbeyi ilan etmek vardı. Üst düzey politikacılar ve iş adamları da aynı anda tutuklanacaktı.

Planın ifşasıyla darbe planı olduğu gibi uygulanamadığı belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanı Nadia Akacha'nın özel ofisinden sızdırılan 13 Mayıs tarihli belgede anayasada, cumhurbaşkanına devletin tam kontrolünü verecek bir bölümün nasıl çıkartılacağına dair esaslar yer alıyor.

ANAYASAL DİKTATÖRLÜK İLAN EDECEKTİ

Plana göre Cumhurbaşkanı salgın, güvenlik durumu ve ekonomiyi bahane ederek sarayında Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacaktı. Said daha sonra bir "anayasal diktatörlük" ilan edecekti.

Said kendisine, ulusal acil durumlarda tam yetki veren anayasal değişikliklerle Başbakan Hişam el-Meşişi ile Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'yi pusuya düşürecekti.

MEŞİŞİ VE GANNUŞİ SARAYDA TUTULACAKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Belgede Meşişi ve Gannuşi'nin saraydan çıkmalarına izin verilmeyeceği, sarayın internet ve tüm dış hatlarla bağlantısının kesileceği de belirtiliyor. Ayrıca General Halid al-Yahyawi'nin içişleri bakanı vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin "şehirlerin, hayati kurumların ve tesislerin girişlerinde" konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Saied'in danışmanlarına yakın olan kaynak, planın Nisan 2021'den bu yana cumhurbaşkanına yakın çevreler tarafından tartışıldığını ancak kendisine doğrudan verilmediğini söyledi.

TUNUS CUMHURBAŞKANI SAİD, DEVLET TELEVİZYONU GENEL MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALDI

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesad Dahiş'i görevden aldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Devlet Televizyonu Genel Müdürü Dahiş'in görevden alınması için karar çıkardığı belirtildi.

Said'in Dahiş'in yerine Avatıf ed-Dali'nin geçici olarak kanalı yönetmekle görevlendirildiği bildirildi.

- ÜLKENİN PARASI YAĞMALANDI

Cumhurbaşkanı Said, devletin parasının yağmalandığı yönünde açıklama yaparak, söz konusu meblağın geri alınması ve ilgili kişilere para cezasının verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığını tarafından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Said'in Kartaca Sarayı'nda Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Semir Macul ile görüştüğü bildirildi.

Ulusal Rüşvet ve Yolsuzluğu Tespit Komitesince bir rapor yayımlandığını kaydeden Said, ülkedeki 460 kişinin devletin parasını yağmaladığını ve yağmalanan miktarın 13,5 milyar Tunus dinar ( yaklaşık 4.8 milyar dolar) olduğunu ifade etti.

Said, uzlaşma çağrısında bulunarak, devletin parasını yağmalayanların isim listesini elinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.

KATAR: TUNUS'TAKİ MEVCUT SİYASİ KRİZİN AŞILMASI GEREKİYOR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Tunus'taki mevcut siyasi krizin aşılması gerektiğini belirtti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede ikilinin, Tunus'taki son gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, "Katar Emiri, mevcut siyasi krizin aşılması gerektiğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şeyh Temim'in ayrıca, bu krizi aşmak için Tunuslu tarafların diyalog yolunu benimsemelerinin; kurumlar devletinin temellerini sağlamlaştırma ve kanun hükmünü yerine getirmenin önemini dile getirdiği aktarıldı.

Kays Said'in de Tunus halkının isteklerini destekleyen ve ülkesinin yanında duran Katar'ın tavrından dolayı Şeyh Temim'e teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, ikilinin Tunus ile Katar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığı kaydedildi.

TUNUS'TA NAHDA HAREKETİ VE TUNUS'UN KALBİ PARTİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIA

Tunus'ta Meclisin birinci ve ikinci partisi konumundaki Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri ile bazı devlet kurumları hakkında farklı suçlamalarla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tunus İlk Derece Mahkemesi Başsavcısı Muhsin ed-Dali, Tunus resmi ajansı TAP'a siyasi partiler ve bazı devlet kurumları hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Dali, Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi partileri ve Tunus Yaşamı Derneği hakkında "seçim kampanyası için dış kaynak temin etmek ve seçim kampanyasını finanse etmek için kaynağı bilinmeyen fonları kabul etmek" suçlamalarıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Başsavcı, Hakikat ve Haysiyet Komisyonu hakkında "dolandırıcılık" şüphesiyle, Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Heyeti (INLUCC) ile ilgili Şevki et-Tabib başkanlığı döneminde heyete ait fonların kötüye kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Dali, ayrıca Tunus Hava Yolları Kurumu hakkında da İlyas Menkibi döneminde uçak motorlarının satın alınmasıyla ilgili "yolsuzluk" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Heyeti, Tunus'ta 14 Ocak Devrimi ile başlayan yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çalışmaları neticesinde 24 Kasım 2011'de kurulmuştu. Şevki Tabib ise heyet başkanlığına Ocak 2016'da getirilmişti.

Hakikat ve Haysiyet Komisyonu, Tunus'ta 2011 yılında devrimle görevden uzaklaştırılan Zeynelabidin bin Ali rejimi ve öncesinde devlet tarafından mağdur edilenlerin haklarının iadesi, sorumluların cezalandırılması ve "ülkenin tarihiyle barışması" amacıyla 2013'te kurulmuştu.

- TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.