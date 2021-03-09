Meghan Markle'ın açıklamaları Kraliyet'i sarsmıştı! Johnson yorum yapmadı

AA 09 Mart 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 08:54

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'nin ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara ilişkin, "Söyleyebileceğim en iyi şey, Kraliçe'ye ve onun ülkemizle İngiliz Milletler Topluluğu'nda oynadığı birleştirici role her zaman büyük bir hayranlık duyuyorum." dedi.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşinin ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara ilişkin düşüncesi sorulan Johnson, görevi boyunca Kraliyet ailesi hakkında yorum yapmaktan hep kaçındığını söyledi.

Johnson, "Kraliyet ailesi hakkında bundan sonra da yorum yapmayacağım. Söyleyeceğim en iyi şey, Kraliçe'ye ve onun ülkemizle İngiliz Milletler Topluluğu'nda oynadığı birleştirici role her zaman büyük bir hayranlık duyuyorum." ifadesini kullandı.

- Sussex Dükü Prens Harry ve eşi ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e konuşmuştu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Markle, Amerikalı ünlü sunucu Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk olmuştu.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Prens Harry ise Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmişti.



Annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatan Prens Harry, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.

