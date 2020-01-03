İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9736
  • EURO
    6,6635
  • ALTIN
    292.62
  • BIST100
    115262
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Süleymani'nin öldürülmesi sonrası flaş karar! Mehdi ordusu etkinleştirildi
Dünya

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası flaş karar! Mehdi ordusu etkinleştirildi

İran'dan peş peşe intikam açıklamaları gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadr Hareketinin lideri Iraklı Şii din adamı Mukteda el-Sadr, Irak'ı savunmak için ABD karşıtı 'Mehdi Ordusu'nun yeniden etkinleştiğini açıkladı.

AA03.01.2020  10:53 - Güncelleme: 03.01.2020  10:56

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesi dolayısıyla İran'a başsağlığı diledi.

Şii lider, paylaşımında "Mücahit Kasım Süleymani ve yanındakilerin şehadeti dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin dini mercileri, hükümeti ve halkına taziyelerimi bildiriyorum. Hedef alınması (Süleymani'nin) cihat, muhalefet ve devrim ruhunu hedef almaktır. Ancak, bu durum bizim mücadele ve azmimizi durduramayacak." ifadelerini kullandı.

Irak ve bölgenin tehlikelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Sadr, ayrıca Iraklılara aklı selimle hareket etme ve soğukkanlı davranma çağrısı yaptı.

- Mehdi Ordusu'na "savunmaya hazır ol" çağrısı

Şii siyasi ve dini lider, komutasındaki milis güçlerinden Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'nı da teyakkuz halinde olmaya çağırdı.

Sadr, şunları kaydetti:

"Irak'ta ulusal direnişin sorumlusu olarak Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı ve emrimizde bulunan tüm ulusal grupları Irak'ı korumak için hazır olmaya çağırıyorum."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu
Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler
Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü
ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.