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Dünya

Meksika 2019’da 280 bin göçmeni kurtardı

Meksika, yıl başından bu yana 280 bin 409 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

29.12.2019  00:42 - Güncelleme: 29.12.2019  00:42

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan ‘şiddet ve yoksulluk’ gibi nedenlerle yola çıkan 280 bin 409 göçmenin kurtarıldığını belirtti. Ebrard, bu süre içinde, 17 bin 425 kişinin ‘Göç Kalkınma Planı’ kapsamında topluma kazandırıldığını söyledi. Ulusal muhafızların insan tacirlerine yönelik operasyonlarında, 103 kişinin gözaltına alındığının altını çizen Ebrard, operasyonların devam edeceğini dile getirdi. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan ‘Meksika’da Kal’ mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD’ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana’da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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